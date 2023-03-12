بالفيديو..مبابي يعتدي على بلقبلة في لقطة غير رياضية!

تعرض الدولي الجزائري، هاريس بلقبلة، لاعتداء جبان، من الدولي الفرنسي، كيليان مبابي، بمناسبة لقاء الجولة الـ 27 من الليغ1، الذي اهزم فيه بريست، أمس السبت، بنتيجة 2-1 أمام الضيف باريس سان جيرمان.

وفي الدقيقة الـ 85 من عمر اللقاء، حينما كان الفريقان متعادلان بهدف لمثله، نجح بلقبلة، في استرجاع كرة من مبابي، قبل أن يسقط، ليعلن الحكم عن خطأ للدولي الجزائري، إلا أن قائد “البي اس جي” انفعل وقام بركل لاعب الخضر.

وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع طرد مبابي، اكتفى الحكم الدولي الفرنسي رودي بوكي، الذي أدار المواجهة، بتوجيه انذار للثنائي.

وصنعت لقطة مبابي، غير الرياضية، جدلا واسعا في فرنسا، بعدما أكدت مختلف التقارير بأن نجم باريس سان جيرمان، كان يستحق الطرد بالبطاقة الحمراء.