مبابي يبلغ إدارة البياسجي بقرار عدم التجديد!

أبلغ النجم الفرنسي كيليان مبابي، اليوم الثلاثاء، إدارة فريقه باريس سان جيرمان، بقراره بعدم التجديد بعد نهاية عقده صيف 2024.

وراسل مبابي وكالة فرانس برس، عبر بيان رسمي، كشف فيه أنه لم يناقش أمر تجديد عقده مع فريقه باريس سان جيرمان.

وجاء في بيان مبابي، الذي نقلته وكالة فرانس برس: “مبابي والمحيط المرافق له لم يقم بمناقشة التجديد مع البياسجي. بإستثناء قبل 15 يوما الماضية للإعلان عن هذا الخطاب”.

كما أضاف البيان:”تم إبلاغ الإدارة منذ 15 جويلية 2022 بقرار عدم تجديد العقد بعد نهايته في 2024″.

مبرزا: “هذه المراسلة كتأكيد لقراري القاضي بعدم تمديد عقدي مع نادي باريس سان جيرمان”.

وختم البيان بتأسف اللاعب مبابي والمحيط المرافق له ببث هذا البيان عبر وسائل الإعلام