مبابي يتفوق على كفاني وينصب نفسه الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان

كسر النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، رقم ادنسون كفاني، منصبا نفسه الهداف التاريخي للفريق في دوري الأبطال.

وسجل مبابي، الهدف الوحيد لباريس سان جيرمان، أمس الثلاثاء، في مواجهة بنفيكا، ضمن دوري الأبطال، والتي انتهت بالتعادل الايجابي (1-1)

كما سمح هذا الهدف للنجم الفرنسي، من تصدر قائمة أفضل هداف للفريق في دوري الأبطال برصيد 31 هدف، متخطيا الرقم الذي كان بحوزت ادنسون كفاني (30 هدف).

ومن المتوقع أن يوسع كيليان مبابي، فارق الأهداف، في الجولات المقبلة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.