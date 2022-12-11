مبابي يدعّم رونالدو بعد خروجه من المونديال

علّق نحم منتخب فرنسا كيليان مبابي على آخر تغريدة للدولي البرتغالي كريستانو رونالدو بعدد من الرموز. التي تشير إلى الإنجازات التاريخية لـ “الدون”.

كما علّق مهاجم باريس سان جيرمان على الصفحة الرسمية للبرتغالي بكتابة ثلاثة رموز تعبيرية. من بينها رمز التاج الذي يصف العظمة الكروية.

و أكد مهاجم “الديكة” عشقه الكبير لما فعله كريستيانو طيلة مشواره الكروي، الذي يعتبر قدوة بالنسبة له.

وكان كريستيانو رونالدو قد نشر صورة له عقب الإقصاء من كأس العالم على “انستغرام” معلّقا أن الفوز بالمونديال كان حلمه الأكبر.

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