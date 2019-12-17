 مباحاثات بين بوتين وأردوغان بشأن الأوضاع في ليبيا وسوريا

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 مباحاثات بين بوتين وأردوغان بشأن الأوضاع في ليبيا وسوريا
بقلم فيصل زيان بوزيان

أعلن الكريملين ، عن الشروع في دراسة علاقاته الثنائية مع تركيا، بما في ذلك الأوضاع في كل من ليبيا و سوريا.

من جهتها قالت  الحكومة التركية في بيان صادر لها أن الرئيس أردوغان أجرى مكالمة مع نظيره الروسي وتناقشا حول القضية الليبية وإمكانية تقديم الدعم العسكري لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكريملين أن بلاده تدعم أي مجهود في سبيل إيجاد حل للأزمة الليبية.

ويذكرأن العمليات العسكرية التركية المعروفة ب “نبع السلام” في الشمال السوري، توقفت بعد مشاورات بوتين مع أردوغان في لقاء سوتشي الروسية في أكتوبر الماضي.


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