مباحثات بين رئيس المجلس العسكري السوداني والمبعوث الأمريكي

إلتقى اليوم الإثنين، رئيس المجلس العسكري الإنتقالي في السودان، الفريق أول “عبد الفتاح البرهان”، مع المبعوث الأمريكي الخاص، بالسودان، “دونالد بوث”.

وحسب موقع، “سكاي نيوز العربية”، فقد التقى الطرفان، في القصر الجمهوري، وتناولا تطورات المحادثات، بين المجلس العسكري، وقوى الحرية التغيير السودانية.

حيث تدور هذه المباحثات، حول تشكيل حكومة مدنية مستقلة، بالسودان.

وحسب “وكالة الأنباء السودانية”، فقد خرج المبعوث الأمريكي من اللقاء متفائلا، بقرب تحقيق مطالب الشعب السوداني،

بتشكيل حكومة بثيادة مدنية.

وشدد المبعوث، أن الولايات المتحدة، تريد أن يتجاوز السودان، هذه المرحلة، وينتقل إلى الحكم المدني.

وأكد المبعوث اأمريكي، أن بلاده تعمل على دعم السودان، بمساعدة المجتمع الدولي، لتخطي هذه المرحلة.