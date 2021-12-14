مباحثات معمقة لإعادة تفعيل الخط الجوي المباشر بين الجزائر والسعودية

استقبل وزير النقل عيسى بكاي سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر عبد الله بن ناصر البصيري.

وحسبما أفاد به بيان الوزارة، فقد تباحث معه حول إمكانية إعادة فتح الخط الجوي المباشر بين البلدين.

وأبدى السفير، خلال هذا اللقاء الذي انعقد أمس الاثنين بمقر الوزارة، رغبته في إعادة فتح الخط الجوي المباشر. بين الجزائر والعاصمة السعودية الرياض.

ومن جهته، أوضح الوزير أن الجزائر مستعدة لدراسة الطلب السعودي المتعلق باستغلال الخط الجوي المباشر بين البلدين. وذلك مع مراعاة تطور الوضعية الوبائية لجائحة كوفيد-19، وكذا توجيهات السلطات العليا للبلاد في هذا الشأن.

وأكد بكاي، بالمناسبة، أن الجزائر تولي أهمية كبيرة لهذا الموضوع ومع جميع الدول العربية الشقيقة. التي أبدت هي الأخرى رغبتها في إعادة بعث خطوط النقل الجوي مع بلادنا.

كما سمح اللقاء بمناقشة موضوع تنسيق المواقف بين البلدين حول المسائل المشتركة. على مستوى منظمتي الطيران المدني الدولي والمنظمة العربية للطيران المدني.

واتفق الطرفان على مواصلة الاتصال والتشاور من أجل تعزيز التعاون في مجال النقل بين الجزائر والسعودية، يضيف البيان.

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