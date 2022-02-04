مبادرة الجزائر ومساعيها في قضية سد النهضة محور تباحث لعمامرة مع نظيره الإثيوبي

أجرى رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج مباحثات مع ديميكي ميكونين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إثيوبيا. وذلك في إطار التحضيرات الجارية للقمة الإفريقية المرتقبة خلال اليومين المقبلين.

وخلال اللقاء إستعرض الوزيران علاقات الشراكة بين البلدين وآفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بينهما. من خلال التسريع في عقد الاتفاق المتعلق بافتتاح خط جوي مباشر بين الجزائرالعاصمة وأديس أبابا.

كما كان اللقاء فرصة للإتفاق على تكثيف أنشطة آليات التعاون بين البلدين. بمافي ذلك اللجان المتعلقة بالشراكة والتشاورالسياسي، واعتماد رزنامة زمنية لمختلف الاستحقاقات الثنائية.

أما بخصوص المسائل الإقليمية والدولية فقد تباحث الوزيران تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في القارة الإفريقية. وأيضا سبل تجاوزالتحديات التي تفرضها النزاعات والأزمات خاصة في منطقتي القرن الإفريقي وغرب إفريقيا. وكذا الدور المنوط والمنتظرمن المنظمة القارية ومختلف هياكلها ومؤسساتها في بلورة وتشجيع التوافقات السلمية المستدامة وفقا لمبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية.

ومن جهته اشاد الوزير الإثيوبي بمبادرة الجزائر ومساعيها الرامية لتنقية الأجواء وتمكين الأطراف في قضية سد النهضة من تجاوزالخلافات الراهنة. كما اعرب عن الثقة الكبيرة التي تضعها الدولة الإثيوبية في حكمة الرئيس تبون وقدرته على تحقيق التقارب المنشود بين الدول الثلاث المعنية بالخلاف.

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