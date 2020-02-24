مبادلات تجارية.. أوروبا الشريك الأساسي للجزائر خلال 2019

تمت أهم المبادلات التجارية للجزائر مع أوروبا خلال سنة 2019، وقدرت بـ58.14 بالمئة، من الحجم الاجمالي للمبادلات.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، من المديرية العامة للجمارك الجزائرية، عرفت المبادلات التجارية مع أوروبا في 2019، انخفاضا قدر بـ” – 13 بالمئة”، مقارنة بـ2018

و تبقى الدول الأوروبية، أهم شركاء الجزائر، حيث تمت 63.69 بالمئة من الصادرات الجزائرية و53.40 بالمئة من وارداتها تمت مع الدول الأوروبية.

وبلغت صادرات الجزائر نحو البلدان الاوروبية 22.81 مليار دولار مقابل 26.55 مليار دولار، مسجلة بذلك انخفاضا بـ -14.08 بالمئة.

واستوردت الجزائر من بلدان اوروبا ما قيمته 22.39 مليار دولار.

وتبقى كل من فرنسا وايطاليا واسبانيا وبريطانيا، من الشركاء الأساسيين للجزائر في أوروبا.

و تحتل بلدان آسيا المرتبة الثانية من حيث حجم المبادلات التجارية للجزائر بحصة قدرها 23.92 بالمئة من القيمة الاجمالية، لتبلغ 18.60 مليار دولار.

وحسب ذات المصدر، فان الصين والهند والسعودية وكوريا، تعد من أهم شركاء الجزائر في منطقة آسيا.

بينما لا تزال المبادلات التجارية بين الجزائر و بلدان العالم الاخرى كأمريكا وافريقيا واستراليا، تسجل مستويات متدنية.

وأوضحت معطيات الجمارك، بأن المبادلات التجارية للجزائر مع الدول الافريقية لا تزال ضعيفة على الرغم من التحسن الطفيف الذي سجلته، حيث عرفت تحسنا بـ1,55% في سنة 2019، مقارنة بعام 2018.

وقد بلغ مجموع المبادلات مع الدول الافريقية، 3,51 مليار دولار مقابل 3,46 مليار دولار.

وشكلت كل من مصر وتونس والمغرب، أهم شركاء الجزائر خلال هذه الفترة.

وعموما، بلغ مجموع التبادلات التجارية العالمية للجزائر مع مختلف المناطق الجغرافية خلال 2019 ما قيمته 77,76 مليار دولار مقابل قرابة 88,13 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018، مسجلا انخفاضا يقدر بـ11,77 بالمائة.

وتمثل أهم 5 زبائن للجزائر خلال 2019 ، فرنسا وايطاليا واسبانيا و الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وتركيا.

أما أهم مموني الجزائر، هم الصين وفرنسا وإيطاليا واسبانيا وألمانيا وتركيا.

وبلغت قيمة صادرات الجزائر في 2019، قرابة 35,82 مليار دولار، أي بتراجع قدره 14,29 بالمائة، وبلغت وارداتها 41,93 مليار دولار أي بتراجع قدره 9,49 بالمئة.