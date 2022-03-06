لا تعامل مباشر مع روسيا في شراء القمح.. والسبب نظام “سويفت”

خلق خروج دولة روسيا من نظام “سويفت” الدولي، صعوبات للجزائر في اقتناء القمح الروسي مباشرة، مما جعلها تبحث بطريقة غير مباشرة عن شركات دولية أخرى تسوّق هذا المنتوج حتى تسهّل من مهمة دفع المستحقات.

الجزائر تعتمد هذا النظام في دفع المستحقات

وقالت مصادر مسؤولة في مبنى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إن دفع مستحقات الشركات الروسية التي لطالما فازت بالصفقات الدولية التي كانت تعلنها الجزائر، من خلال الديوان المهني الجزائري للحبوب، كانت تتم عبر نظام “سويفت” الدولي للتحويلات المالية.

غير أن عزل الدول الغربية لهذا البلد من النظام بسبب غزوه لأوكرانيا، سيجعل الجزائر تبحث عن شركات دولية أخرى تسوّق هذا المنتوج وكذا التوجه نحو أسواق دولية، تشمل الأرجنتين والمكسيك وكندا باعتبارهم شركاء تقليديين لنا -تضيف مصادرنا- قائلة “الجزائر لا ولن تقصي الشركاء الروس من المشاركة في صفقاتنا الدولية لشراء القمح.

المناقصة الدولية المقبلة لشراء القمح ستمنح آجالا قصيرة أمام المموّنين بسبب تقلبات السوق

غير أن عزل هذا البلد من نظام سويفت تسبب لنا في مشاكل من حيث دفع المستحقات”، وأكدت “لدينا مخزون لا بأس به الآن من القمح بنوعيه كافٍ لتلبية احتياجاتنا الوطنية، وفي حال إبداء رغبتنا في إطلاق صفقات دولية في ظل التقلبات التي تعرفها السوق العالمية والارتفاع الجنوني في أسعار هذا المنتوج، فإن الصفقات ستطلق مقابل منح آجال قصيرة أمام المموّنين الدوليين لتوفير القمح بأقل سعر، لن نمنح آجالا طويلة أم الممونين لشراء القمح”.

وقد سبق لوزير الفلاحة والتنمية الريفية، وأن صرح بأن إجمالي منتوج القمح بنوعيه “الليّن والصلب” الذي تم تجميعه في موسم الحصاد الأخير قدر بثلاثة عشر مليون قنطار، في وقت تصل واردات الجزائر من الحبوب إلى سبعة ملايين طن سنويا، وقال: “إحصائيات موسم 2020 و 2021، تبيّن عجزا في الكميات المجمعة، خاصة وأنه تم تجميع 135 ألف قنطار فقط من مادة الشعير، مقابل احتياجات تفوق 8 ملايير قنطار”.

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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد روسيا للحوار مع أوكرانيا في حال التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة. وحسب موقع “روسيا اليوم”، قال بوتين، في اتصال هاتفي لنظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن روسيا مستعدة للحوار مع أوكرانيا في حال التطبيق غير المشروط للمطالب الروسية المعروفة. كما أكد بوتين، في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد. انفتاح موسكو واستعدادها للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين. وحسب بيان للكرملين، فإن الرئيس الروسي أطلع نظيره التركي على سير العملية العسكرية الخاصة للدفاع عن دونباس وأهدافها الرئيسية. كما أكد أن العملية تسير وفقا لما هو مخطط لها ووفقا لجدولها الزمني.