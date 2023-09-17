مبولحي احتياطيا.. فندنبروك يكشف تشكيلته الخاصة بمواجهة بو رانجرز

كشف مدرب شباب بلوزداد، سفان فندنبروك، عن التشكيلة الأساسية التي اختارها لمواجهة اليوم الأحد، أمام المضيف بو رانجرز السيراليوني.

ويلتقي بطل الجزائر، بممثل الكرة السيراليونية، اليوم الأحد، بداية من الساعة 17:00، بتوقيت الجزائر، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الثاني، المؤهل إلى مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.

وفضل التقني البلجيكي، فندنبروك، إشراك الحارس أليكسيس قندوز، أساسيا بدلا من الوافد الجديد، وحامي عرين الخضر، رايس وهاب مبولحي، الذي تواجد في القائمة الاحتياطية.

بينما سجل عدد من الجدد، تواجدهم في التشكيلة الأساسية، في صورة بن عيادة وبن غيث إلى جانب ثنائي الهجوم درفلو ومزيان.

وجاءت التشكيلة الأساسية لشباب بلوزداد، على النحو التالي:

قندوز، بلخير، بن عيادة، كداد، لعوافي، سالمي، بن غيث، بكير، مزيان، بلخير، درفلو