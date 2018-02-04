مبولحي على كل لسان في السعودية

يواصل الدولي الجزائري، رايس مبولحي، صناعة الحدث في السعودية، بعد قيادته “الإتفاق” لتحقيق الفوز على حساب نظيره “الفتح”، أمس السبت.

وإتفقت وسائل الإعلام في المملكة على أن “الرايس” إضافة حقيقية لـ”الإتي” بدليل أنه لم يعرف الهزيمة منذ وصوله هذا الشتاء.

وتحصل صاحب الـ31 عاما على إشادة مُنقطعة النظير من الجماهير المحلية، والتي أكدت بأنه سيقود فريقها لتحقيق المُعجزة وتفادي السقوط.

ومُنح حارس المنتخب الوطني، شارة القيادة من طرف الطاقم الفني لـ”الكوماندوز” مما يُوضح المكانة الهامة التي إكتسبها في فترة وجيزة.