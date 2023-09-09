مبولحي: “نملك كل المقومات لتحقيق هدفنا في الشامبينز ليغ”

أكد حارس المنتخب الوطني، رايس وهاب مبولحي، المنضم حديثا إلى شباب بلوزداد، بأن ناديه الجديد يملك كل المقومات للذهاب بعيدا في منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وأوضح مبولحي، بأنه قدم إلى الشباب بطموحات كبيرة، لاسيما وأنه يعلم ما حققه الفريق في السنوات الأخيرة، مبرزا بأنه سيقدم أفضل ما لديه، كلاعب وكزميل من أجل الذهاب إلى أبعد ما يمكن.

كما كشف حامي عرين الخضر، بأن عملية إنتقاله إلى الشباب كانت سهلة جدا، والإتصالات مع رئيس الفريق كانت جيدة وتم الإتفاق بسرعة.

مشيرا إلى أنه يعرف الكثير من اللاعبين، ليضيف: “لدينا مجموعة جيدة ومدرب يملك خبرة كبيرة، هذا ما سيساعدنا في تحقيق هدفنا في رابطة الأبطال”

وختم مبولحي، في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للشباب: “الرئيس قام بعمل رائع، هيأ كل الظروف من أجل تكوين مجموعة متحدة وقوية، ويجب أن نعمل في هدوء وفي مزاج جيد وكل شيء سيسير على ما يرام”.