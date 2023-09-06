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الرياضة

مبولحي يلتحق بتدريبات شباب بلوزداد

بقلم محمد.ل
مبولحي يلتحق بتدريبات شباب بلوزداد
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التحق اليوم الأربعاء، حارس المنتخب الوطني، رايس مبولحي، الغائب عن تربص سبتمبر الجاري، لخيارات فنية، بتدريبات ناديه الجديد شباب بلوزداد.

وكان مبولحي، قد رسم التحاقه بالشباب في الفاتح من شهر سبتمبر الجاري، بعقد يسمتر إلى صيف 2025، غير أنه لم يلتحق بالفريق في تربص تونس، الذي اختتم صبيحة الأحد الماضي.

واستأنفت تشكيلة الشباب اليوم الأربعاء، تدريباتها بعد يومين راحة، تحضيرا للموسم الجديد، وشهدت الحصة التي جرت بقاعة تقوية العضلات، التحاق مبولحي، بزملاءه الجدد.

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