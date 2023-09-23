مبولحي يبدأ مشواره في البطولة الوطنية بديلا مع شباب بلوزداد

يفتتح فريق شباب بلوزداد، اليوم السبت، مشواره ضمن الموسم الجديد من البطولة المحترفة بمواجهة فريق نجم مقرة.

وشهدت التشكيلة الأساسية التي كشف عنها مدرب شباب بلوزداد، سفان فاندربروك، تواد الدولي الجزائري رايس مبولحي، على دكة البدلاء.

وفضل مدرب الشباب، حارس المرمى قندورز، على حساب زميله مبولحي، لحراسة مرمكى الفريق في هذا اللقاء. من جهة أخرى يغيب عدلان قديورة عن هذا اللقاء لظروف عائلية.

يذكر أن رايس وهاب مبولحي، انضم لفريق شباب بلوزداد في الميركاتو الصيفي الماضي، ليخوض اول تجربة له في البطولة الوطنية.