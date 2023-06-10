مبولحي يبعث برسالة مشفرة ويرفض الاستسلام

أعلن الحارس الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، عن رفعه التحدي لتجاوز كل العقبات التي تواجهه، مؤكدا بأنه لن يرفع راية الاستسلام، إلى غاية الفوز.

وأطلق أمس الجمعة، حامي عرين نادي القادسية الناشط في الدرجة الثانية السعودية. منشورا على حسابه “أنستغرام” قال فيه: “لم ينته أي شيء طالما لم أفز”.

وهي الكلمات التي فسّرها المتتبعون على أنّها رسالة مشفّرة من مبولحي. يؤكد من خلالها أنه لن يستسلم، حتى يعود إلى صفوف المنتخب الوطني.

للإشارة فإن مبولحي، سقط في الفترة الأخيرة من مخططات الناخب الوطني جمال بلماضي، وذلك، منذ التحاقه بالدرجة الثانية السعودية وتراجع مستواه.