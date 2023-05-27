مبولحي مهدد بتضييع تربص الخضر

يتجه حارس المنتخب الوطني، رايس وهاب مبولحي، نحو الغياب مجددا عن تربص الخضر، الخاص بشهر جوان الداخل، والذي تتخلله مواجهة أمام أوغندا في تصفيات “كان” 2023 وأخرى ودية أمام تونس.

وكان الناخب الوطني، جمال بلماضي، قد أبعد مبولحي. عن مخططاته في الفترة الماضية. وآخرها خلال تربص مارس الماضي، بمناسبة اللقاء المزدوج أمام النيجر في تصفيات الـ “كان” لأسباب فنية، بعدما تراجعت مستوياته بشكل رهيب.

ويعاني مبولحي. حسبما كشفته صحيفة “الرياضية” السعودية. نقلا عن مصادرها الخاصة، من شد عضلي، حرمته من التدريبات في الفترة الماضية. وهو ما يهدد عودته إلى مخططات بلماضي.

كما أوضحت الصحيفة السعودية، بأن مبولحي، لن يكون معنيا بلقاء بعد غد الاثنين. في الجولة الـ 34 والأخيرة من دوري “يلو” أمام الضيف العربي، بسبب الإصابة.

مشيرا إلى أن صاحب الـ 37 عاما، عانى من آلام في لقاء الجولة الماضية أمام الأهلي، لكنه تحامل على إصابته حتى نهاية المباراة.