مبولحي يتصدر التشكيلة المثالية للاعبين الأحرار

تواجد الدولي الجزائري رايس وهاب مبولحي، على رأس قائمة التشكيلة المثالية للاعبين الأحرار من أي ارتباط خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووضعت صحيفة “فرانس فوتبول” إسم حارس الخضر رايس وهاب مبولحي، ضمن هذه التشكيلة مشيرة إلى فسخ عقده منتصف نوفمبر الماضي.

وتواجد الحارس السابق لنادي ريمس الفرنسي، في هذه التشكيلة، إلى جانب العديد من اللاعبين على غرار باكاري سانيا، إيفرا وغيرهم.

وأشارت الصحيفة الفرنسية في ذات المقال، إلى إمكانية إنتقال رايس مبولحي، إلى البطولة الجزائرية خلال هذا الميركاتو في تجربة جديدة.