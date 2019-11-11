مبيعات موقع علي بابا تبلغ 13 مليار دولار في الساعة الأولى من يوم العزاب

ذكرت شركة التجارة الإلكترونية الصينية علي بابا قروب اليوم الإثنين، أن مبيعاتها لموجة التسوق الفردي في يوم العزاب بلغت 91.2 مليار يوان أي ما يعادل 13 مليار دولار خلال الساعة الأولى.

وقالت ذات الشركة أن هذا الرقم عرف زيادة بنسبة 32 بالمائةمقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة.

و تجدر الإشارة إلى أن مبيعات شركة التجارة الإلكترونية علي بابا قد بلغت 30 مليار دولار على مختلف منصاتها في يوم العزاب في العام الماضي.

وساهم رقم المبيعات المرتفع لشركة علي بابا في تقليل مبيعات الولايات المتحدة عبر الإنترنت إلى 7.9 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن موقع علي بابا يسيطر على صناعة التسوق عبر الإنترنت عالميا.