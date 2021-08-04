متحور “دلتا+” الشديد العدوى يجتاح كوريا الجنوبية

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوية، أمس الثلاثاء، حالتي إصابة بسلالة “دلتا بلس” شديدة العدوى من فيروس كورونا.

وحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، يعتبر هذا الإكتشاف، الأول من نوعه في البلاد لهذه السلالة المتفرعة من سلالة دلتا التي تم اكتشافها للمرة الأولى في الهند.

وسجلت إحدى الإصابتين لدى رجل في الأربعينات من العمر، لم يسافر خارج البلاد مطلقا.

وقررت السلطات تشديد القيود إلى المستوى الثالث على مقياس من أربعة مستويات، مما يعني أنه تم حظر ارتياد المطاعم والتجمعات لأكثر من أربعة أشخاص، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي ولمدة أسبوعين في معظم المناطق.