متحور كورونا الجديد XEC.. هذه أعراضه خاصة عند الأطفال

كان المتحور الجديد من كورونا محور اهتمام الكثير من دول العالم خلال الفترة الماضية في ظل التقلبات الجوية. ونشاط الفيروسات التنفسية مع برودة الطقس ودخول فصل الشتاء.

وتحول فيروس كورونا إلى فيروس طبيعي موسمي، بعد 4 سنوات من ظهوره، والذي نتج عنه عدة متحورات. على رأسها متحور كورونا الجديد XEC، الذي يسبب حوالي 4% من حالات العدوى.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت عنه في سبتمبر 2024 وجرى تسجيل ظهور الحالة الأولي من متحور كورونا الجديد. في ألمانيا خلال جوان من العام الحالي ، ومنذ ذلك الحين، تميز بسرعته الكبيرة في الانتشار. حيث وصل إلى 29 دولة حول العالم، مما زاد من المخاوف بشأن تأثيره المحتمل.

وتتمثل أعراض المتحور الجديد لكورونا في الحمى المرتفعة، السعال الجاف، التهاب الحلق الحاد، آلام العضلات، الغثيان، القيء، الإسهال.

وتتميز أعراض متحور كورونا الجديد بسرعة انتشاره وقدرته على التحور عن طريق الطفرة الجينية علي الرغم من قلة خطورتها. علي فيروس كورونا في بدايته قبل ظهور المتحورات الجديدة .

أعراض متحور كورونا XEC عند الأطفال

وحسب موقع “الكونسلتو”، قالت الدكتور ندى قاسم، أخصائية طب الأطفال وحديثي الولادة، إن أعراض متحور XEC. تبدأ في صورة نزلة برد بسيطة، لكن سرعان ما تتطور إلى التهاب رئوي أو التهاب شعيبي.

وأضافت الدكتور أن أعراض متحور كورونا الجديد عند الأطفال تشمل: ارتفاع حرارة الجسم، رعشة الجسم، السعال، الإسهال أو القيء. آلام في الجسم، التهاب العين، التهاب الأذن الوسطى.

مشيرة أن متحور XEC يمكن أن يصيب أي طفل، لكنه أكثر شيوعًا عند الأطفال الذين تبلغ أعمارهم أقل من عامين. نظرًا لضعف جهازهم المناعي كما أنه ليس خطيرًا مقارنة بباقي المتحورات، لكنه يسبب فقط أعراضًا شديدة .

ويمكن حماية الأطفال من الإصابة بمتحور XEC عن طريق ارتداد الكمامة في الأماكن المزدحمة، لسهولة انتقال العدوى بها. غسل اليدين جيدًا بالماء الجاري والصابون، عدم التشارك في قارورة المياه والملاعق، تهوية المنزل يوميًا. لتجديد الهواء والسماح لأشعة الشمس بالدخول إلى جميع الغرف، تنظيف وتطهير الأسطح باستمرار.

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