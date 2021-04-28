مترشحون شباب للتشريعيات يطالبون بتدخل رئيس الجمهورية لقبول شهادات الارجاء والاعفاء من الخدمة الوطنية

الوطني
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مترشحون شباب للتشريعيات يطالبون بتدخل رئيس الجمهورية لقبول شهادات الارجاء والاعفاء من الخدمة الوطنية
بقلم عبد الرحمن سالمي

ناشد الشباب المترشحون في قوائم الانتخابات التشريعية الذين لا يحوزون على شهادة الاعفاء أو أداء الخدمة الوطنية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للتدخل من أجل قبول ملفاتهم.

وحسب عدد من الشباب المترشحين فان الشروط المطلوبة في المترشحين للمجلس الشعبي الوطني والمتمثلة في أن يكون الشباب بالغا سن 25 سنة فما فوق واشتراط اثبات أداء الخدمة الوطنية أو إعفاءه.

واكد الشباب أن هذا الشرط  لا يتوفر في أغلب المترشحين كونهم متخرجين حديثا من الجامعة ومن غير المعقول الحصول على هذه الشهادة كونهم يحوزون على شهادة التأجيل والارجاء .
وقد طالب الشباب المعنيين من رئيس السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات بتبليغ انشغالهم الى رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما طالبوا بضرورة إيجاد صيغة قانونية لتمكينهم من دخول الانتخابات وقبول ملفاتهم من قبل السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات.


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