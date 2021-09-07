متظاهرون يرمون رئيس الوزراء الكندي بالحصى بسبب اجراءات كورونا

ألقى معارضون لإجراءات الحظر والتطعيم المرتبطة بكورونا الحصى على رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وذلك أثناء جولة انتخابية قام بها إلى ولاية أونتاريو.

وبحسب القناة التلفزيونية ، فإن هذا ليس التجمع الأول لترودو الذي ترافقه احتجاجات.

ووفقا لـ Global News ، احتج الأشخاص الذين ألقوا بالحجارة على ترودو ضد سياسة التطعيم ضد فيروس كورونا.

وواجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في حملته الانتخابية، عدة مرات، متظاهرين غاضبين ومعارضين للتطعيم والقيود الصحية.

وكان ترودو أعلن منتصف أوت عن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد في 20 سبتمبر، بعد أقل من عامين على آخر انتخابات اتحادية، مؤكدا أن كندا تمر بلحظة “تاريخية” بسبب جائحة كوفيد-19.