متهمان يتقمصّان دور رجال شرطة باحترافية للسطو على أموال رعية سوداني بالعاصمة

تعرّض رعية سوداني إلى عملية توقيف من رجال شرطة مزيفين، يمتطيان سيارة مستأجرة ذات زجاج غير مرئي لونها أسود قاتم .تشبه تلك التي يستعملها رجال الأمن في دوراتهم التفتيشية الروتينية. خلال تواجده بمحطة القطار “ترامواي” شرقي العاصمة، وخلالها طلب المعتدين من الضحية التوقف والانصياع لاوامرهما. مرددا أحدهما على مسامعه ” توقف معك الشرطة”. ثم طلب منه وضع كلتا يديه على الأرض ” التراب ” للتأكد من البصمات، بغرض ترهيبه.

وتمكن الجناة بعد التفتيش الجسدي للرعية الضحية، من سرقة أموال الرعية الاجنبية المقدرة ب79 ألف دج. وهاتف نقال، وحقيبته الظهرية التي تحوي على أغراصه الخاصة بمهنة البناء، ثم لاذا بالفرار عن نفس المركبة .

وفي أعقاب فتح تحقيق في ملابسات القضية، في أعقاب الشكوى التي تقدم بها الضحية السوداني الجنسية. أمام الأمن الحضري بمنطقة قهوة الشرقي، تمكن رجال الشرطة من توقيف المشتبه فيهما. بحيث تمكن الضحية بعد مواجهته بهما، من التعرف على أحدهما منذ الوهلة الأولى، مؤكدا هو ما قام بتفتيشه وسرقة أغراضه السالف ذكرها.

كما تبين في اطار التحقيق أن المركبة من نوع ” ايبيزا” المستعملة في جريمة السطو مستأجرة من وكالة لكراء السيارات بمنطقة باب الزوار.

وفي الجلسة تمسك المتهمين الماثلين للمحاكمة ، لمتابعتهما بتهمة السرقة بالتعدد من طرف نيابة محكمة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء. بنفي كل الوقائع المنسوبة اليهما، رغم اصرار الضحية على أحدهما مقدما مواصفاته بدقة. فيما نفى في ذات السياق تورط المتهم الثاني لكونه لم يشاهده بيوم الوقائع، لكون السائق لم ينزل من المركبة.

وحاول رئيس الجلسة التأكيد على حادثة الاعتداء ، التي تعرض لها الضحية بكل تفاصيلها، من خلال السماع لاقوال الأخيرة الذي بدا متأثرا جدا. لفقده أغراضه وامواله، أمام سيناريو الرعب الذي عاشه. معلقا أمام المحكمة بأن المتهم الماثل بجنبه، تقمص دور ضابط الشرطة بكل احترافية.

من جهته وكيل الجمهورية التمس تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع ايداع المتهم الثاني الحبس بالجلسة في حال ثبوت إدانته.