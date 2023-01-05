إعــــلانات
الوطني

مثول ملكة جمال سابقا أمام وكيل الجمهورية في قضية الكوكايين

بقلم نجيبة سماي
مثول ملكة جمال سابقا أمام وكيل الجمهورية في قضية الكوكايين
  • 1790
  • 0

تمثل امام نيابة محكمة حسين داي ملكة جمال شمال افريقيا سابقا المسماة ” قروج وحيدة”. للإستماع والتحقيق معها في قضية المتاجرة بالمخدرات الصعبة من نوع ” الكوكايين”

هذا بعدما تم توقيفها بتاريخ 31 ديسمبر ليلة حلول السنة الجديدة من قبل عناصر الشرطة. الذين قامو بمداهمة و تفتيش منزلها بالعاصمة.

حيث تم العثور على كمية من المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين حوالي 5 كلغ في منزلها الى جانب مبالغ مالية معتبرة ناتجة عن عائدات الترويج .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/gdhaY
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر