مجالات تعاون جديدة بين الجزائر والأمم المتحدة للتنمية الصناعية

قال المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية غيرد مولر، إنه كان له الشرف إجراء محادثات مع رئيس الجمهورية. وهذا حول تعزيز مجالات التعاون مع منظمة الأمم المتحدة.

وأكد عقب لقاء جمعه مع الرئيس عبد المجيد تبون، أنهما اتفقا على طريقة جديدة للتعاون في مجال الصناعة، والخاص بالمقاولين الناشئين.

كما تطرق الطرفان، إلى مجال آخر وصفه مولر بـ”المهم”، وهو خطط الرئيس للاستثمار في مجال الزراعات المستدامة. بغية الوصول إلى تحقيق إنتاجية أكبر.

وعبر غيرد مولر، اهتمام المنظمة بشراكة جديدة خاصة إدماج الشباب في التكوين المهني ونقل التكنولوجيا والمعرفة.