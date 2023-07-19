مجزرة تمنراست.. النيابة العامة تأمر بفتح تحقيق حول الحادث

أمرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء تمنراست بفتح تحقيق حول حادث المرور الذي وقع، فجر اليوم الأربعاء، بشمال ولاية تمنراست. حسب بيان نشرته ذات الهيئة القضائية.

وجاء في البيان: “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء تمنراست”. “الرأي العام أنه بتاريخ 19/7/2023 وقع حادث مرور مميت على مستوى قرية أوتول التي تبعد بحوالي 20 كلم من مدينة تمنراست”. “إثر اصطدام مباشر بين حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من ولاية أدرار باتجاه تمنراست”. و”مركبة نفعية كانت محملة بالوقود تسير في الإتجاه المعاكس مما أدى إلى احتراق المركبتين”.

وأفاد البيان بأن النائب العام لدى مجلس القضاء تنقل إلى مكان الحادث وأمر بفتح تحقيق في القضية. ويذكر أن الحادث أسفر عن وفاة 34 شخصا وإصابة 12 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة.