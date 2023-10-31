مجزرة جديدة في مخيم جباليا وارتقاء أكثر من 400 شهيد

شهد مخيم جباليا، اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة، ارتقى خلالها أكثر من 400 شهيد، ولا يزال إحصاء عدد الضحايا متواصلا.

وقالت وزارة الصحة بغزة إن مجزرة مروعة في جباليا. مشيرة إلى أن مجزرة جباليا قد تكون الأكبر وقد يناهز عدد ضحايا مذبحة المستشفى المعمداني.

وقالت الصحة الفلسطينية عقب تنفيذ الكيان الصهيوني للمجزرة “وصلنا إلى المرحلة الأسوء منذ تأسيس الوزارة”.

من جانبها أفادت وزارة الداخلية في غزة: طائرات الاحتلال ألقت 6 قنابل، تزن كل واحدة منها 1000 كغ على مربع سكني في مخيم جباليا فأبادته بالكامل.