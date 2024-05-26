مجزرة رفح جريمة إبادة جماعية جديدة.. وأمريكا شريكة في قتل الأطفال 

أكدت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين المحتلة، أن جيش الاحتلال المجرم ارتكب مساء اليوم جريمة حرب وإبادة جماعية جديدة، أدت لوقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى غالبيتهم من النساء والأطفال، واندلاع حرائق كبيرة وهائلة أتت على النازحين وخيامهم وممتلكاتهم.

وفي بيان لها، أكدت إن هذه الجريمة البشعة هي دليل إضافي على جرائم الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال وجيشها النازي بحق شعبنا في الوقت الذي يزعم ويعلن كذبًا وتضليلًا بأنه يتخذ الإجراءات الكافية لحماية المدنيين، الأمر الذي يفرض على كافة دول العالم وهيئاته ومنظماته تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية والتحرك العاجل من أجل الوقف الفوري لسفك دماء المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.

كما حملت القوى الوطنية ولاسلامية الإدارة الأمريكية، مسؤولية مجزرة رفحة مشيرات إلى أنها شريكة في قتل الأطفال وإزهاق الأرواح، بعد إصرارها على منع وقف الحرب، واستمرارها في تزويد الاحتلال بشتى القذائف الفتاكة والسلاح المدمر والمحرم دوليًا الذي يقتل الأطفال ويدمر المباني فوق رؤوس الآمنين المدنيين.

وختمت القوى الوطنية والإسلامية في فلسطين المحتلة، بالقول إلى أن هذه الجريمة تؤكد فاشية الاحتلال، وأنه يعوض فشله عبر ممارسة الإرهاب بالقتل والإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل.