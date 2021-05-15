مجزرة مروعة في غزة.. تشييع جثامين 10 أفراد من عائلة واحدة

ارتكب جيش الإحتلال الصهيوني، جريمة بشعة في حق الفلسطينيين العُزل، وقام بقصف منزلين مأهولين بالسكان غرب قطاع غزة.

وخلف القصف الصهيوني الذي اسستهدف منزل عائلة أبو حطب، فجر اليوم السبت، إستشهاد 10 أشخاص من عائلة واحدة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بخمسة صواريخ منزلين مأهولين بالسكان في منطقة تلة قليبو شرق أبراج الشيخ زايد.

فيما لا يزال مفقودين تحت ركام المنزلين المستهدفين، وما زالت طواقم الإنقاذ تحاول انتشالهم.

وشيّعت عائلة أبو حطب جثامين 10 من أفرادها وهم سيدتين وأطفال استشهدوا في مجزرة بشعة ارتكبها الاحتلال بقصف منزلهم.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي هو الأشد منذ العام 2014، بالتزامن مع مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل.