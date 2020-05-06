مجلة الجيش: العلاقة الجزائرية الصينية متينة ولن تثني الأصوات الحاقدة عن الدفع بها

الوطني
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مجلة الجيش: العلاقة الجزائرية الصينية متينة ولن تثني الأصوات الحاقدة عن الدفع بها
بقلم فوزية.م

أكدت، اليوم الأربعاء، المؤسسة العسكرية أن العلاقة بين الجزائر والصين بكل أبعادها مختلفة وكذا الإمكانيات والمقومات التي يمتلكها كل طرف للحفاظ على المصالح المشتركة.

وأكدت ذات المؤسسة، في مقال بعنوان “العلاقات الجزائرية الصيينية شراكة متينة” نشر في العدد الجديد من مجلة الجيش، أن تحقيق التعاون الثنائي بين البلدين وفق مقاربة براغماتية ومنفعة مشتركة ولن تثنى تلك الاصوات الحاقدة هنا وهناك من الدفع بعلاقة الجزائر مع حلفائها إلى الامام والاستمرار في بناء الجزائر الجديدة مثلما حلم بها الجزائريون.


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