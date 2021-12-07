مجلة الجيش: المخزن دولة محتلة تريد أن تظهر في صورة الدولة المسالمة

أفادت إفتتاحية مجلة الجيش، أن المخزن يحاول أن يظهر أما المجتمع الدولي بمظهر الدولة المسالمة التي لا تكن العداء للكيان الصهيوني. رغم إغتصابه للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وجاء في إفتاحية مجلة الجيش، أن المخزن يحاول أن يظهر بمظهر الدولة المسالمةالتي لا تكن العداء للكيان الصهيوني. لكي يغض هذا الأخير النظر عن إحتلاله للأراضي الصحراوية وتشريد شعبها وسلب خيراتها وإتاحة المجال أمام شركات أجنبية لنهب خيرات الشعب الصحراوي.

ومحاولة فرض سياسة الأمر الواقع بتجاهل قرارات الشرعية الدولية التي تصب جميعا لصالح تقرير مصير الشعب الصحراوي. وحقه في إقامة دولته المستقلة على أراضيه.

كما أكدت الإفتتاحية، أن المخزن يتجه إلى تصعيد أعماله العدائية إتجاه الجزائر، فبتحالفه مع الكيان الصهيوني وتمديد تعاونه معه ليشمل الجانب العسكري والأمني. يثبت أن المخزن المغربي هذه المرة ماض في آخر فصل من فصول الخيانة والتآمر على القضية الفلسطينية. بغرض تصفيتها خدمة للصهيونية، فجار السوء لم يبع القضية فحسب بل بلغت به العمالة حد إتحاة المجال للكيان الصهيوني لوضع موطئ قدم له بالمنطقة التس ظلت إلى وقت قريبر عصية ومحرمة عليه.