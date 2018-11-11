مجلة الجيش: ثورة نوفمبر .. ميلاد عهد جديد للجزائر

حملت افتتاحية مجلة الجيش في عددها الاخير عنوان “ثورة نوفمبر .. ملهمة الجيش الوطني الشعبي”.

وتطرقت الافتتاحية لثورة التحرير المجيدة التي اعتبرتها ميلاد عهد جديد للجزائر.

مذكرة بأن أحفاد الامير عبد القادر وبوعمامة والمقراني وفاطمة نسومر وأحمد باي على موعد مع التاريخ وأن فجر الحرية لامحالة سيبزغ من جديد.

وقالت انها تبقى الى الابد مرجعية وملهمة الجيش الوطني الشعبي والمصدر الاساس الذي يستوحي منه لب بناء استراتيجيته على نهج التطور.

وذكرت المجلية المكانة التي تحظى بها الثورة التحريرية المظفرة لدى المؤسسة العسكرية.

من خلال ايلاء عناية خاصة لتاريخ الثورة وادراجها كمادة اساسية في البرامج التعليمية على مستوى كافة هياكل منظومتها التكوينية.

وذلك وفقا لتعليمات القائد الاعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وبعد أن أشارت الى أن نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس اركان الجيش الشعبي الوطني، الفريق احمد قايد صالح.

شدد على أهمية الحفاظ على رسالة الشهداء الابرار والمجاهدين.

كما أبرزت الجهود المضنية المبذولة في مجال قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي وما بلغه من قدرة قتالية وجاهزية عملياتية عالية.

وأبرزت بالخطوات العملاقة والاشواط المعتبرة التي قطعتها الصناعة العسكرية للجيش الوطني الشعبي في السنوات القليلة الماضية.

على نهج تلبية احتياجات القوات المسلحة وكذا تدعيم الجهود الرامية الى النهوض بالاقتصاد الوطني.

وأضافت أنه ضمن ديناميكية جديدة ومبتكرة وفي اطار تجسيد برنامج الانعاش الاقتصادي الهادف الى ترقية المنتوج الوطني.

سار الجيش الوطني الشعبي على خطة التأسيس لصناعات عسكرية قوية.

من خلال أرضية قائمة على التكنولوجيا الحديثة وطاقات انتاجية تواكب ما بلغته العلوم من تطور.

الصناعات العسكرية ساهمت في فتح أقطاب جهوية موزعة عبر التراب الوطني تمكنت في ظرف زمني وجيز من تطوير منتوجات مختلفة.

بما في ذلك تلك التي تتلاءم والخصوصيات الجغرافية والمناخية للبلاد.

مبرزة أن هذه الاقطاب سمحت بامتصاص البطالة عبر استحداث مناصب شغل دائمة في القطاع الانتاجي.

والمساهمة بشكل مباشر في الجهود المبذولة على أكثر من صعيد لتدعيم وتطوير النسيج الصناعي الوطني والاقتصاد الوطني عموما.

وتضمن هذا العدد من مجلة الجيش ملحقا خاصا بالذكرى ال64 لثورة أول نوفمبر المجيدة.

تناول الى جانب رسالة رئيس الجمهورية ورسالة الفريق قايد صالح حول المناسبة.

بالإضافة الى مواضيع متنوعة مست تاريخ الثورة ومراحلها وبيان اول نوفمبر ومعارك جيش التحرير الوطني.

كما سلط الضوء على سيرة مجاهدين ومجاهدات صنعوا تاريخ هذه الثورة الرائدة.