مجلة الجيش: قرار قطع العلاقات مع المغرب سيادي ومُؤسس

إعتبرت، إفتتاحية، مجلة الجيش، لشهر سبتمبر، أن قطع العلاقات مع المغرب قرار سيادي ومؤسس.

وفي ذات الصدد، أكدت مجلة الجيش أن كل التحريات الأمنية، أثبتت يقينا ضلوع نظام المخزن مع التنظيمين الإرهابيين “ماك ورشاد” في الحرائق التي نشبت بولايات الوطن مؤخرا.

وأشار، ذات المصدر، أن التهجمات المغربية ضد الجزائر، أضحت معروفة، لدى الجميع مما يثبت يقينا ما اكدته القيادة العليا للجيش بخصوص تعرض الجزائر لمخططات خبيثة تنسج من وراء البحار تهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية.

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