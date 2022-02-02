مجلة الجيش.. مخططات الأعداء وتجار الفتنة مصيرها الفشل

أكدت مجلة الجيش، في عددها الجديد أن مخططات الأعداء وتجار الفتنة ومن يقفون وراءهم بالكذب والتضليل مصيرها الفشل لا محالة. كما أشارت المجلة إلى أن هذه المحاولات اليائسة تبقى دون أدنى صدى ولا يمكن أن تنال من الرابطة المقدسة بين الشعب وجيشه. ولا يمكنها أن تمس بمعنوياته.

في حين ذكرت المجلة، أن الشعب والجيش على وعي بما يحاك ضد وطنهم من دسائس ومخططات تستهدف الجيش وقياداته بالدرجة الأول.

كما أضافت في افتتاحيتها، أن “قرار رئيس الجمهورية بترسيم 4 اوت يوما للجيش عرفان من الأمة لمكانة الجيش وانجازاته”. مضيفا ” ترسيم هذا اليوم تكريسا للتلاحم بين الشعب وجيشه “.

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كما أضافت المجلة “فيما يستمر الجيش الوطني في سعيه لاكتساب المزيد من مكامن القوة، تتحرك الدبلوماسية الجزائرية بقوة وعلى جبهات عدة”. “وهذا في سبيل استعادة بلادنا زمام المبادرة وتفعيل دورها النشط في إحلال السلم والأمن بالمنطقة وتجنيبها المخاطر التي قد تعصف بها

وفي هذا السياق تقول المجلة “تندرج الزيارة التي قادت رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مصر والتي ينتظر منها الكثير”. “سيما ما تعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين اللذان تجمعهما روابط تاريخية”. و “لا شك ان هذه الزيارة ستتمخض عنها نتائج مهمة وستسهم في توحيد مواقف الصف العربي وتفعيل العمل العربي المشترك”. “في ظل ما يشهده الراهن الدولي من متغيرات وتطورات متسارعة”.