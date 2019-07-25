مجلة فرنسية تكشف ممتلكات سلال وبوشوارب و”خزانة أسرار” بوتفليقة!

كشفت مجلة “لوبس” الصادرة بالفرنسية، عن ممتلكات وعقارات تقع في أحياء راقية بالعاصمة الفرنسية باريس، قالت إنها مملوكة لعدد من كبار المسؤولين السابقين في الجزائر ورجال أعمال معروفين.

وحسب تحقيق نشرته المجلة الفرنسية، فإن الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، وزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب، ومدير التشريفات السابق بالرئاسة، مختار رقيق الموصوف بكونه كاتم أسرار رئيس الجمهورية السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وردت أسماءهم في القائمة.

وحسب ما جاء في التحقيق الصحفي، فإن مسؤولين سابقين كبار ورجال أعمال، يمتلكون أكثر من غيرهم شققا فخمة، بالعاصمة الفرنسية باريس.

بوشوارب اشترى شقة مساحتها 156 متر مربع بـ 80 مليار

وبحسب المجلة، فإن وزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب والذي يتواجد في حالة فرار، يمتلك شقة على مساحة 156 متر مربع، في قلب الحي التاريخي بباريس، على مقربة من أحد الأحياء اليهودية الراقية تم تسويتها.

وحسب ذات المصدر، فإن سعر المتر المربع الواحد بذلك الحي يبلغ 15 ألف أورو، لتضيف المجلة أن بوشوارب اشترى هذه الشقة سنة 2011 مقابل 3.45 مليون يورو، ما يعادل 80 مليار دينار.

شقة بـ 860 ألف أورو لابنة سلال في شارع الإيليزيه

كما قام الوزير الأول السابق، عبد المالك سلال، بشراء شقة فخمة لابنته، بأفخم الأحياء الفرنسية الشانزيليزيه.

ويبلغ سعر الشقة، الكائنة بالقرب من فندق كلاريداج، 860 ألف أورو، ما يعادل 18 مليار سنتيم.

مختار رقيق اشترى شقة بباريس بـ 320 ألف أورو

وكان لمسؤول التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق، نصيب من تحقيق المجلة، حيث قالت إن هذا الأخير الذي كان بمثابة العلبة السوداء للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة اشترى شقة من غرفتين لابنته وزوجته في فيفري 2018، بمبلغ 320 ألف أورو، ما يعادل 7 ملايير دينار، دفعها نقدا.