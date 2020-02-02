مجلس الأئمة يرفض صفقة القرن ويثمن موقف الجزائريين الداعم للقضية الفلسطينية

رفض المجلس الوطني المستقل للأئمة، ما يسمى بـ”صفقة القرن”، والخادمة للإحتلال الصهيوني على حساب الحق الفلسطيني الشرعي والتاريخي.

وسجل المجلس موقفه من هذه الصفقة، في افتتاحية دورة مكتبه الوطني بالجزائر العاصمة، اليوم الأحد.

وأكد المجلس رفضه للصفقة التي وصفها بصفقة العار الخاسرة الخارقة للمواثيق الدولية، والقائمة على محاولة إنتزاع الحق من صاحبه وتسليمه للمحتل الغاصب.

كما ثمن المجلس المستقل للأئمة، موقف الدولة الجزائرية سلطة وشعبا،الدائم والداعم للقضية الفلسطينية، ودعا الدول العربية والإسلامية، لتحذو حذوه في المحافل الدولية.

كما دعا المجلس، المسلمين في جميع أنحاء العالم، إلى رفض ومقاومة كل أشكال التطبيع والعمل على إبقاء القضية الفلسطينية حية في القلوب، ودعمها ماديا ومعنويا.

وفي الأخير، أشاد المجلس بالدور التحسيسي الذي قام به أئمة الجزائر، من خلال خطبة الجمعة الماضية.

ودعا المجلس الأئمة، إلى المزيد من الدعم والبذل والتضحية للقضية الفلسطينية.