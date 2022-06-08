مجلس الأمة..التصويت على 3 نصوص قانونية غدا

يواصل مجلس الأمة غدا الخميس أشغاله، في جلسة علنية، يخصصها للتصويت على ثلاثة نصوص قانونية.

وفي بيان للمجلس اليوم الاربعاء، فسيتم التصويت على نص قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.

بالاضافة الى نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفرعام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

الى جانب نص قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.

كما استأنف مجلس الأمة أشغاله غدا الثلاثاء، في جلسة علنية يخصصها لمناقشة مشروع قانون الصيد البحري وتربية المائيات.

وفي بيان للمجلس، فسيتم تقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق للثالث جويلية سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.

كما أوضح بيان للمجلس، أنّه سيتم خلال هذه الجلسة تقديم مشروع القانون من قبل ممثل الحكومة، وتقديم التقرير التمهيدي للجنة الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع القانون، ليتم بعدها الاستماع إلى تدخلات أعضاء مجلس الأمة، ثم رد ممثل الحكومة على تدخلات الأعضاء”.

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