مجلس الأمة.. بعثة استعلامية في زيارة إلى الشلف للوقوف على مخلفات الفيضانات

تقوم بعثة استعلامية عن لجنة التجهيز والتنمية المحلية في مجلس الأمة، برئاسة رابح بن يوب رئيس اللجنة، بزيارة إلى ولاية الشلف.

وحسب بيان مجلس الأمة فإن زيارة البعثة الاستعلامية المؤقتة، سيكون 21 و22 مارس، قصد الوقوف على مخلفات فيضانات واد مكناسة.

إضافة إلى الإطلاع على واقع بعض مناطق الظل بالولاية، التي شهدت مؤخرا فيضانات راح ضحيتها 10 أشخاص من عائلة واحدة.

وتتكون بعثة مجلس الأمة رابح بن يوب، رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية، رئيس الوفد، وبن عومر برحال، نائب رئيس اللجنة.

وعلي جرباع، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب “RND”، وحوباد بوحفص، رئيس المجموعة البرلمانية لـ”FLN”.

إضافة إلى أعضاء من “السينا”، بومدين لطفي شيبان، وأحمد بناي، وحمود ناصر، وعبد القادر مولخلوة، فتاح طالبي.