مجلس الأمة: جلسة عامة الإثنين المقبل لإثبات عضوية 15 عضوا جديدا عيّنهم رئيس الجمهورية

ترأس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الأربعاء اجتماعا لمكتب المجلس، موسع لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خصص للنظر في الرزنامة المقترحة لبرمجة أشغال مجلس الأمة خلال الفترة ما بين 18 و 22 جوان الجاري.

وأفاد بيان للمجلس، أنه بعد التشاور وتبادل وجهات النظر، قرر مكتب مجلس الأمة، برمجة جلسة عامة صباح يوم الاثنين 22 جوان تُخصص لإثبات عضوية خمسة عشر عضوا جديدا عيّنهم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي.

وأضاف البيان أنه سيتم تنصيب أجهزة وهيئات مجلس الأمة بعنوان سنة 2020 “مكتب مجلس الأمة “نواب رئيس المجلس”، ومكاتب اللجان الدائمة] وهذا عملا بمبدأ الانتخاب السنوي لمسؤولي هياكل المجلس المكرس في النظام الداخلي لمجلس الأمة.

وبخصوص إثبات عضوية أعضاء جدد في مجلس الأمة بعنوان الثلث الرئاسي، قرر مكتب المجلس إحالة الموضوع على لجنة الشؤون القانونية، والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لإعداد تقرير في الموضوع يتم عرضه أثناء الجلسة العامة المشار إليها أعلاه، صبيحة يوم الاثنين 22 جوان، على أعضاء المجلس للمصادقة عليه