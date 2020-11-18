مجلس الأمة يدعو لردع كل من أراد النيل من وحدة الوطن واستقراره

تحدث مكتب مجلس الأمة، بخصوص ما انتهت إليه التحريات التي تم مباشرتها لاستجلاء الفاعلين والدوافع الحقيقية للحرائق التي عرفتها البلاد.

وقال “تبيّنت المؤامرة التي نسج خيوطها أعداء الجزائر في الداخل والخارج، والذين يتلونون في كل مرحلة للتشويش على كل المساعي الإصلاحية للتغيير”.

ودعا أن يأخذ سيف القانون مجراه، والضرب بيد من حديد، وردع كل من أراد النيل من وحدة الوطن واستقراره.

وحثّ جموع المواطنات والمواطنين لرص الصفوف ومعاضدة المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية في مواجهة هذه التصرفات المشينة واللامسؤولة.

وتوجه مكتب مجلس الأمة بتحية إكبار وإجلال إلى الجيش الوطني الشعبي والقائم على أمن وأمان بلادنا، ومختلف الأسلاك الأمنية.