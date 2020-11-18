مجلس الأمة يستبشر بتحسن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية

عبّر مكتب مجلس الأمة، عن استبشاره بما ورد، بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بخصوص تحسن حالته الصحية.

وقال إن خبر انهاء رئيس الجمهورية لبروتوكول العلاج سيكون بلسماً على قلوب الجزائريات والجزائريين.

وضرع إلى المولى السميع المجيب أن تأذن حكمته بعودة الرئيس إلى أرض الوطن قريباً لمواصلة مهامه في خدمة الوطن والشعب.

وقد ترأس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الأربعاء اجتماعا لمكتب المجلس، موسعاً للسادة رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني.

وخُصص لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية لمجلس الأمة في الفترة ما يبن 23 و 26 نوفمبر 2020.

وستخصص لدراسة ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021، ومشروع القانون المتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها.

وكذا دراسة وضعية الأسئلة الشفوية والكتابية المحالة على مكتب المجلس، إلى جانب عرض مشروع ميزانية مجلس الأمة للعام 2021.