مجلس الأمة يشارك في أشغال إجتماعين للبرلمان العربي

يشارك عبد الكريم قريشي، عضو مجلس الأمة، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي للبرلمان العربي، في إجتماعين للبرلمان العربي.

وحسب بيان للمجلس، يشارك قريشي، في أشغال الاجتماعين العاشر والحادي عشر من دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، اليوم وغدا الثلاثاء، بواسطة تقنية التحاضر عن بعد.

هذا وسيتدارس أعضاء البرلمان العربي عدة بنود مدرجة ضمن جدول الأعمال، من بينها مشاريع خطط أعمال اللجان الدائمة بالبرلمان العربي لدور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث “2020/2021″.

وكذا ترتيبات عقد الجلسة الأولى”الإفتتاحية” من دور الإنعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، المقرر عقدها شهر أكتوبر 2020.

بالإضافة إلى تقرير عن أعمال وإنجازات البرلمان العربي في الفصل التشريعي الثاني “أكتوبر2016-سبتمبر2020م”.