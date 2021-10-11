مجلس الأمة يشارك في الدورة السنوية للجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي

شارك مجلس الأمة، في أشغال الدورة السنوية 67 للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي.

وحسب بيان للمجلس، اختتمت اليوم الإثنين بالعاصمة البرتغالية لشبونة، أشغال الدورة السنوية 67 للجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي.

وشارك مجلس الأمة في هذه الأشغال، ممثلا بيوسف مصار، رئيس لجنة الدفاع الوطني بمجلس الأمة، وعبد الوهاب بن زعيم، نائب رئيس اللجنة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

واستمع المشاركون خلال الجلسة العامة لخطابات كل من مارسلو ربيلو دي سوسة رئيس الجمهورية البرتغالية، وأنتونيو كوستا، الوزير الأول في الحكومة البرتغالية والأمين العام لمنظمة حلف الشمال الأطلسي.

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