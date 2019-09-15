مجلس الأمة يشارك في الدورة 26 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي

سيشارك رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي بمجلس الأمة “علي جرباع” في الدورة 26 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي.

أفاد بيان لمجلس الأمة، اليوم الأحد، عن مشاركة المجلس في الدورة 26 للجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي واجتماعات اللجنتين المتخصصتين المنبثقتين.

وذلك في الفترة الممتدة بين 15 و 19 سبتمبر الجاري بالعاصمة الأردنية “عمان”.

وحسب بيان مجلس الأمة يتضمن جدول أعمال الأشغال عدة بنود منها دراسة اقتراحات تعديل ميثاق الإتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي.

كما سيتطرق جدول أعمال الدورة إلى مشروع موازنة الإتحاد البرلماني العربي للعام 2020 وكذا مناقشة مشاريع نموذجية استرشادية حول قوانين المرأة والطفل.

بالإضافة إلى التطرق للقضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية.