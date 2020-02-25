مجلس الأمة يشارك في مؤتمر برلمانيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

يشارك مجلس الأمة في مؤتمر يخص برلمانيات الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، ويعنى بالتدريب والربط الشبكي وذلك يومي 26 و27 فيفري الجاري بتونس.

وحسب بيان للغرفة العليا للبرلمان، اليوم الثلاثاء، يمثل مجلس الأمة في هذا الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة، لويزة شاشوة.

ويهدف هذا المؤتمر، إلى التمكين الاقتصادي للنساء وتحديد العراقيل التي تواجه المساواة.

كما ويوفر فضاء للنقاش وتبادل التجارب والخبرات، في إطار برنامج يتمحور حول العنف ضد النساء وأهداف التنمية المستدامة والتواصل الرقمي.

ويتضمن جدول الأعمال، مناقشة محاور النساء البرلمانيات كفاعل في التغيير وفقا لبنود برنامج التنمية المستدامة لاسيما منها الاهداف المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، والتمكين للنساء ومسألة التغيرات المناخية.

وكذا ممارسة العنف ضد النساء في حالات السلم والنزاع، ودور البرلمانيات والنساء الرائدات في الوقاية من العنف ضد النساء بأنواعه السياسي والجنسي واللفظي والمعنوي.

وينظم هذا المؤتمر، من طرف كندا بالتعاون مع منتدى الفدراليات ومركز المرأة العربية للتكوين و البحث “كوثر”.