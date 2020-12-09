مجلس الأمة يشارك في مائدة مستديرة حول المبادئ المشتركة في مرافقة البرلمانات

شارك الأمين العام لمجلس الأمة، محمد دريسي دادة، في مائدة مستديرة نظمت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وحسب بيان لمجلس الأمة، تم تنظيم المائدة المستديرة حول موضوع: “المبادئ المشتركة في مجال مرافقة البرلمانات: متابعة وتقييم النشاطات البرلمانية –التحديات والفرص”.

وتم تنظيم المائدة المستديرة من قبل الاتحاد البرلماني الدوليى بالتعاون مع برلمان أوغندا.

وتضمن برنامج المائدة المستديرة حلقة نقاشية للرد على مجموعة من التساؤلات.

هذا وقد قدم الخبراء عروض حول استراتجيات وأدوات تقييم أداء البرلمانات، والتي تلخصت في مجموعة مراحل متتابعة.

وأجمع المشاركون على إن الهدف من تقييم أداء البرلمانات هو السعي لبناء مؤسسة فعالة وكفأة في الأداء، بأحسن الطرق دون هدر للوقت والتكاليف.

وفي تدخل الأمين العام لمجلس الأمة، أكد على أن المجلس يعمل في إطار مقاربة مستدامة على تحسين وتطوير طرائق العمل البرلماني، من خلال التعاون مع شركائه كبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشار دادة، إلى أن عملية تقييم الأداء تجرى داخليا من خلال التقرير السنوي الذي يعرضه المراقب البرلماني أمام هيئة التنسيق.

وكذا التقرير الذي يعده الأمين العام كل ستة أشهر ويعرضه أمام نفس الهيئة.

كما إن المجلس يخضع لمراقبة وتقييم خارجي من طرف مجلس المحاسبة.