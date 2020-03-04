مجلس الأمة يعقد جلسة علنية غدا الخميس

الوطني
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مجلس الأمة يعقد جلسة علنية غدا الخميس
بقلم النهار أونلاين

يعقد، يوم غد الخميس، مجلس الأمة جلسة علنية ستخصص لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة.

وأفاد المجلس في بيان له أن الاسئلة ستخص قطاعات الأشغال العمومية و النقل والسياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي، وكذا الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات فضلا عن قطاع البيئة و الطاقات المتجددة.


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