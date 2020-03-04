مجلس الأمة يعقد جلسة علنية غدا الخميس
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حجز عناصر الأمن العمومي، والفرقة الاقتصادية والمالية للطارف 150 علبة، و70 كيس من وزن كيلوغرام من المعسل، و15 علبة سجائر.
وحسب ذات الجهة، فإن التبغ المحجوز،…
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تجمع عشرات عمال صومياز بشركة سورفارت لإنتاج الأسمدة التابعة لمجمع سوناطراك امام مقر ولاية وهران احتجاجا على قرار توقيف اكثر من 150 عامل ثيانة غن…
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قام الرئيس المدير المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، بزيارة تفقدية للمنطقة الصناعية للشركة بولاية سكيكدة.
وحسب ما أفادت به مصادر لـ "النهار"، فإن الرئيس المدير العام…
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