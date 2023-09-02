مجلس الأمة يفتتح دورته البرلمانية العادية هذا الإثنين

سيفتتح مجلس الأمة دورته البرلمانية العادية 2024/2023 يوم الإثنين القادم وذلك على الساعة الحادية عشر صباحا.

وحسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للمجلس، فإن افتتاح هذه الدورة يأتي “عملا بنص المادة 138 من الدستور. وبمقتضى أحكام المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12. المؤرخ في 25 أوت سنة 2016. الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما. وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم”.