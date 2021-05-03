مجلس الأمة يهنئ أسرة الصحافة بمناسبة يومهم العالمي

توجه مكتب مجلس الأمة، برئاسة صالح ڨوجيل، رئيس المجلس، بتهانيه الحارة لأسرة الصحافة والإعلام، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.

وتمنى لهم المزيد من التألق والنجاح، مترحماً بخشوع وإجلال على أرواح شهداء الواجب الوطني وجائحة كورونا من أفراد السلطة الرابعة.

وسجل مكتب مجلس الأمة، توجُّه الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، نحو تعزيز أكبر للممارسة الديمقراطية الحقّة.

وخص بالذكر مجال الإعلام وحرية التعبير وحقوق الصحفيين والمواطنين في إعلام مهني حرّ ضمن نسق التعددية ومنطق السّجال البنّاء.

وتجلّى ذلك في دستور 2020، عبر توفير أفضل السُّبل وأحسن الشروط ضمن بيئة ديمقراطية ومناخ هادئ لممارسة الصحافة.

وهذا باعتبارها ركناً ركيناً وحصناً منيعاً تـُشاد عليها دعائم الحضارة والعمران، ويتم بواسطتها الذود عن حياض الوطن.

وحث الصحافيين المحافظة على مكتسبات الوطن في مجال حرية الصحافة، بما لا يتعارض والتقاليد والأعراف التي تصون هذا الحق المقدس.